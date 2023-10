Ixelles : “L’objectif de ce réaménagement est que le Châtelain retrouve sa grandeur”

Les travaux de réaménagement de la place du Châtelain à Ixelles ont démarré ce matin, prenant la suite des interventions de Vivaqua.

Le projet vise à transformer la place, utilisée essentiellement comme parking, en une zone plus verte et plus ouverte aux activités et à la mobilité douce. Trois espaces sont envisagés : un lieu arboré, un espace plus minéral pour accueillir le marché et une grande pelouse.

Pendant la durée des travaux, prévus pour un an, le marché sera déplacé en face de la place Flagey, avenue Général de Gaulle. “Nous avons souhaité impliquer les commerçants et maraîchers.”, précise l’échevin des Travaux publics, Yannick Pique (PS).

