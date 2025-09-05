Passer la navigation
Ixelles: la victime du coup de couteau dans la rue Lesbroussart n’est plus dans un état critique

Les nouvelles de la victime d’une agression au couteau le 29 août dernier à Ixelles sont rassurantes.

La victime de l’agression au couteau survenue le 29 août à Ixelles n’est plus dans un état critique, a indiqué jeudi soir le bourgmestre socialiste d’Ixelles Romain De Reusme en réponse à deux questions orales lors du conseil communal. Elle reste toutefois hospitalisée.

Le vendredi 29 août, vers 19h30, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles avait été appelée à l’angle de la rue Lesbroussart et de la rue Gachard pour une personne grièvement blessée. “À notre arrivée, les secours étaient déjà présents“, avait précisé Ilse Van de Keere, porte-parole de la police. La victime avait été transportée dans un état critique vers l’hôpital.

Le bourgmestre a insisté jeudi soir sur le suivi attentif de la situation par les autorités communales et a rappelé que l’enquête était entre les mains de la police et du parquet de Bruxelles. Et que c’est ce dernier qui est dépositaire de la communication sur les faits.

Belga – Photo : Belga Image

05 septembre 2025 - 09h08
Modifié le 05 septembre 2025 - 09h08
 

