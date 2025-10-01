Invendus alimentaires: Delitraiteur et le CPAS de la Ville de Bruxelles s’associent

Delitraiteur s’associe au projet Dream du CPAS de la Ville de Bruxelles, consistant à valoriser les invendus alimentaires dans le cadre de l’aide alimentaire, ont annoncé mercredi les deux partenaires, dans un communiqué.

Dream récupère les invendus auprès des marchands participants, du lundi au samedi, à partir de 5h. Il s’agit de marchands du Marché Matinal et d’autres fournisseurs. Les produits sont ensuite triés et stockés dans les chambres froides. Vers 8h, les stocks sont encodés sur la plateforme de la “Bourse aux dons” qui met en contact les entreprises disposant d’invendus (les donateurs) et les associations à la recherche de dons (les receveurs), actives dans le domaine de l’aide alimentaire.

“Grâce à un partenariat public privé innovant, nous renforçons le secteur de l’aide alimentaire à Bruxelles. Nous fêtons cette année les 10 ans de Dream. Je suis très content de voir que le projet séduit de plus en plus le secteur privé, comme Delitraiteur”, a commenté le président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman (MR).

Selon celui-ci, le projet Dream renforce considérablement le secteur de l’aide alimentaire en Région Bruxelloise. Actuellement, il permet déjà de récupérer plus d’une tonne de légumes et fruits frais invendus par jour et de les redistribuer aux associations du secteur

Selon le CEO de Delitraiteur, Alexandre Terlinden, cela fait plusieurs mois que cette société collabore avec le CPAS de la Ville de Bruxelles sur ce projet. Concrètement, les équipes de Dream viennent une fois par semaine dans les deux entrepôts de Delitraiteur chercher les invendus.

“Grâce à cette collaboration et au professionnalisme des équipes, nous avons éliminé la majorité du gaspillage alimentaire en entrepôt”, a-t-il commenté.

