Le périmètre de sécurité a été levé à Molenbeek après une fausse alerte: “Il s’agit d’un canular de mauvais goût”

La police de la zone Bruxelles-Ouest a levé en fin de matinée le périmètre de sécurité instauré sur l’Avenue Carl Requette à Molenbeek.

Les policiers étaient intervenus vers 9h après un appel signalant un incident entre une mère et son fils. Par précaution, la zone de police avait bloqué le secteur et dévié la ligne de bus 87.

Finalement, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fausse alerte. “La police a pris contact avec la maman, elle ne vivait pas sur place et est en bonne santé“, annonce le bourgmestre faisant fonction Amet Gjanaj (PS). “Lors de sa vérification sur place, la police a pu constater qu’il n’y avait personne sur les lieux. Il s’agit d’un canular de mauvais goût qui a été fait en utilisant un système sophistiqué avec différents relais pour arriver à ses fins“.

Aucun incident n’a été constaté, a confirmé la police, qui a ouvert une enquête pour fausse alerte. Le périmètre de sécurité a été levé vers 11h30. La personne à l’origine du signalement fera l’objet d’un procès-verbal.

