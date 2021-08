Inondations : la STIB met en place un “Libre Parcours Solidarité”

La STIB, mais aussi le TEC, De Lijn et la SNCB mettent en place un “Libre Parcours Solidarité”, annonce la société de chemin de fer via un communiqué. Le but est de donner un accès gratuit aux personnes sinistrés, à partir du 25 août et ce jusqu’au 31 octobre.

Ce parcours de solidarité se présente sous la forme de titres de transport dédiés aux communes et aux victimes les plus touchées. Celles-ci pourront se déplacer gratuitement sur l’ensemble du territoire bruxellois et belge. Ces titres s’adressent plus spécifiquement aux personnes impactées au niveau de leur mobilité, à savoir les victimes résidant dans les communes impactées par ces inondations et dont le logement est inhabitable, et/ou dont le moyen de transport personnel est devenu inutilisable.

Faire une demande auprès de l’administration de sa commune

Les citoyens qui souhaitent obtenir le “Libre parcours Solidarité” peuvent en faire la demande auprès de leur administration communale. Celle-ci décidera si elle délivrer ou non les titres de transport nominatifs.

Se rendre en BOOTIK ou en KIOSK muni du Libre Parcours Solidarité

Le titre de transport délivré par la commune n’ouvre pas les portes du métro bruxellois. C’est pourquoi le voyageur doit se rendre au préalable en BOOTIK ou KIOSK muni de son Libre Parcours Solidarité et verra sa carte MOBIB recharger (il recevra une carte MOBIB s’il n’en a pas).

Les personnes dont les inondations ont entraîné la perte ou la détérioration de la carte MOBIB peuvent en obtenir une nouvelle gratuitement. Leur abonnement ou les trajets qui y étaient chargés seront réapprovisionnés.

