Inoccupé depuis 15 ans et menacé de démolition, le bâtiment Meyboom accueillera 219 kots en 2028

Les travaux de rénovation du Meyboom, un bâtiment du XIXe siècle situé en plein cœur de Bruxelles, débuteront au printemps 2026, a annoncé mercredi le promoteur du projet lors d’une visite de presse. À l’angle formé par la rue des Sables et celle du Marais, l’édifice sera transformé en résidence étudiante après plus d’une décennie de vacance et un sauvetage de la démolition.

Une fois qu’il aura fait peau neuve, vers la fin de l’été 2028, le bâtiment accueillera 219 unités à destination des étudiants, ainsi qu’un logement de concierge.

Tous les logements seront équipés de sanitaires privés. Les 90 chambres, d’une surface comprise entre 18 et 26 m², disposeront ainsi d’une douche, d’un lavabo et d’une toilette. Les 129 studios de 25 à 47 m² compteront également une kitchenette. La résidence proposera en outre 775 m² d’espaces communs (cuisines, salles d’étude, salons), ainsi qu’un jardin intérieur et une terrasse sur le toit. Les façades et hauts plafonds seront conservés, tandis que l’intérieur sera entièrement refaçonné. Toits verts, panneaux solaires et pompes à chaleur doivent rendre l’ensemble neutre énergétiquement, promet le promoteur ION.

Construit en 1898, le Meyboom avait été acquis en 2012 par la KU Leuven, qui entendait le détruire pour le remplacer par un nouveau campus. Après quelques remous et un accord avec Belfius Insurance en 2017, le bâtiment s’est vu attribuer une nouvelle fonction. L’UCLouvain, dont le campus Saint-Louis se trouve à un jet de pierre, louera l’ensemble pendant 15 ans afin de proposer une solution de logement (en pénurie) aux étudiants.

Le chantier débutera par les travaux de structure ; suivra ensuite la rénovation des façades, a expliqué le CEO du promoteur ION, Kristof Vanfleteren. “Nous transformerons ensuite les espaces intérieurs”, le tout “dans le plus grand respect du style d’origine“, a-t-il promis.

