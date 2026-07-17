Incendie du bâtiment OXY: les deux blessés toujours en danger de mort

L’état des deux personnes grièvement blessées à la suite de l’incendie, mardi, dans le bâtiment OXY, dans le centre de Bruxelles, sont toujours en danger de mort, a informé jeudi soir l’Auditorat du travail.

Les deux victimes avaient été transportées vers l’Hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et le Gasthuisberg de Louvain en raison de graves brûlures après avoir été extraites d’une cage d’ascenseur touchée par un incendie, mardi matin.

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Six autres corps avaient été retrouvés dans l’une des cages d’ascenseur de ce chantier qui convertit l’ancien siège administratif de la Ville de Bruxelles en complexe multifonctionnel, en plein cœur de la capitale. Ces six personnes ont toutes été formellement identifiées comme celles portées disparues depuis l’incendie, avait indiqué jeudi après-midi l’Auditorat du travail.

L’enquête doit encore faire la lumière sur la cause de l’accident et le déroulement précis des événements.

Le bâtiment OXY, actuellement en construction, doit à terme accueillir des appartements, des restaurants ainsi qu’un bar sur le toit.

Belga