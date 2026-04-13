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Important affaissement de voirie à Saint-Gilles

Un important affaissement de voirie a eu lieu samedi soir rue de l’Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles.

La chaussée s’est effondrée à la suite d’une fuite dans le réseau d’égouts, a expliqué Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité à Bruzz. La rue est fermée à la circulation et les travaux de réparation débutent ce lundi. “Si tout se passe bien, le trou sera réparé d’ici la fin de la journée“, a précisé Bruxelles Mobilité.

Ces derniers mois, plusieurs affaissements ont déjà eu lieu. Un phénomène qui s’explique par le mauvais état d’une partie du réseau d’égouttage, plus de 200 kilomètres d’égouts nécessitent une intervention urgente.

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