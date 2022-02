Immobilier à Bruxelles : des maisons et appartements toujours plus chers

La chambre des notaires bruxellois a détaillé son baromètre annuel pour les appartements et les maisons dans la capitale. Comme depuis plusieurs années, le prix médian des appartements comme des maisons est en augmentation.

11%, c’est l’augmentation de d’activité immobilière à Bruxelles par rapport à 2020.

Le prix médian d’une maison à Bruxelles a progressé de 5,2% et est donc de 462.750 euros selon le dernier baromètre des notaires. « En chiffres absolus, cela fait une augmentation de 23 000 euros en un an et de 88 000 euros en cinq ans » indique Maitre De Smedt.

Le prix des maisons a augmenté de manière plus importante que les appartements. Comptez en moyenne 250 000 euros pour un appartement. À Bruxelles, 2/3 (63,6%) des achats sont des achats d’appartement.

Le prix commune par commune

« Il y a une grande disparité entre le nord et le sud de la Région, avec le canal qui sert de scission entre les deux. Les prix sont plus raisonnables au nord qu’au sud » confirme la notaire.

Ixelles est devenue la commune la plus chère du pays. Le dernier baromètre des notaires indique une augmentation des prix des maisons de 15 % entre 2020 et 2021 dans la commune. Alors que le prix médian d’une maison y était 600.000 euros en 2020, il faudra désormais compter 690.000 euros. À noter que le quart des maisons dans cette commune dépasse le prix de 890 000 euros La hausse du prix des appartements y est tout plus limité. Pour un appartement, il faut débourser quelque 350 000 euros, tout comme à Woluwe-Saint-Pierre, mais un peu plus qu’à Uccle (330 000 euros).

La plus haute augmentation à Saint-Josse

Malgré ces chiffres, la commune d’Ixelles n’est pourtant pas la championne en termes d’augmentation du prix médian des maisons. C’est la commune de Saint-Josse-ten-Noode qui remporte le prix, avec une augmentation de près de 30 % en un an, soit un passage de 315.000 euros à 408.000 euros. On retrouve ensuite Jette, avec +21,2 % et Woluwe-Saint-Lambert avec une augmentation de 17,3 %.

En baisse dans certaines communes

Dans les communes de Saint-Gilles ou Etterbeek, le prix médian des maisons a baissé sur une année. C’est également le cas pour les appartements à Berchem-Sainte-Agathe, Woluwe-Saint-Lambert, Koekelberg, Etterbeek et Evere.

Conséquences du confinement et du télétravail, « les clients sont plus attentifs à la qualité de vie à l’intérieur de chez eux, un bureau en plus en termes d’espace, les extérieurs sont plus recherchés également » ajoute Maître De Smedt.

L’âge moyen des acheteurs bruxellois ? 41 ans



Presque 58% des acheteurs à Bruxelles ont entre 30 et 50 ans. 20% des acheteurs se trouvent chez les moins de 30 ans et 17% pour les 51-65 ans.

La moyenne d’âge des acheteurs a baissé de 43 à 41 ans en 2 ans à Bruxelles. Les acheteurs sont donc plus jeunes. Une spécificité à Bruxelles liée à l’abattement selon Maître De Smedt.

L’abattement est prévu pour une habitation unique prévu sur les droits de l’enregistrement pour les biens de moins de 500 000 euros. La hausse des prix inquiète ainsi les notaires. « Il faudrait éviter que le prix médian arrive à ce seuil de 500 000 euros pour que l’abattement continue à attirer un public jeune à Bruxelles » conclue-t-elle.

Anaïs Corbin