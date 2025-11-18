Ils se faisaient passer pour des policiers à Rhode-Saint-Genèse: trois individus condamnés à deux ans de prison

Trois individus arrêtés en avril à Rhode-Saint-Genèse (Brabant flamand) ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à deux ans de prison.

La police avait trouvé dans leur voiture des armes et des parties d’uniformes de police, ce qui, selon le parquet, indiquait que les trois hommes préparaient un vol. La défense des trois hommes a demandé en vain leur acquittement.

Début avril, un habitant de Rhode-Saint-Genèse a reçu la visite d’un homme qui prétendait travailler pour la compagnie des eaux, puis peu après celle de deux hommes qui prétendaient être des agents de police et affirmaient que le soi-disant contrôleur de la compagnie des eaux était en réalité un voleur. Ces soi-disant agents ont insisté pour fouiller le domicile de la victime, mais celle-ci s’est méfiée et a appelé la police locale.

Lorsque la police est arrivée sur place, les faux agents avaient déjà disparu, mais la police a remarqué dans la rue deux voitures suspectes, avec respectivement deux et trois occupants, qui ont immédiatement pris la fuite. La police a pu intercepter le véhicule avec trois occupants et y a trouvé deux bombes lacrymogènes, des talkies-walkies et une arme à feu, ainsi que des brassards portant l’inscription “police” et d’autres éléments d’uniformes de police.

Le parquet avait poursuivi le trio pour association de malfaiteurs et possession d’armes prohibées.

Belga – Photo : Belga Image