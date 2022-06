“Il y en a qui s’en foutent de la loi” : après la mort de deux ouvriers, l’auditorat du travail tire la sonnette d’alarme

L’auditorat du travail constate qu’il y a de plus en plus d’accidents sur des chantiers.

Des scellés ont été posés sur le chantier de construction de logements qui était en cours sur l’ancien site d’Axa à Watermael-Boitsfort sur un ordre de l’auditorat du travail. Lundi matin, deux ouvriers sont décédés dans des circonstances qui restent encore floues. L’auditorat du travail constate qu’il y a de plus en plus d’accidents sur des chantiers et s’en prend au secteur de la construction.

“Grave et interpellant”

“Certains dans le secteur de la construction, pour faire un maximum de profit ne respectent pas les législations”, dénonce Fabrizio Antioco : premier substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles. Ainsi, ajoute-t-il, “ils mettent en place des stratégies pour ne pas respecter la législation. Et quelques fois cette stratégie c’est le fait de faire appel à des sous-traitants et à des sous-traitants de sous-traitants.”

“Il y a trop fréquemment des accidents du travail”, dénonce Fabrizio Antioco, “l’auditorat est vraiment interpellé et inquiet.” Les accidents du travail “sont des drames pour les victimes directes et indirectes, comme la famille. Des personnes voient leur vie détruite à cause d’un accident du travail. Ca peut être un bras amputé, une jambe amputée, ou même perdre la vie.”

“Ce qui est grave et interpellant”, ajoute-t-il, “c’est que cette situation perdure malgré les mesures de prévention qui sont prises, malgré les contrôles, les mises sous scellés et malgré les condamnations en correctionnelle, il y a manifestement des acteurs du secteur de la construction qui se foutent de la loi et ça ne peut pas continuer.”

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Yannick Vangansbeeck