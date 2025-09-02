“Il y aura probablement certains droits sportifs qui seront réduits” à la RTBF

“On abandonne aucune de nos missions, on abandonne aucun de nos publics, mais on concentre nos moyens dans les heures de grande écoute. On concentre nos moyens sur l’info, la jeunesse, et on continue à investir dans la numérisation de notre distribution. On doit faire 12 % d’économies à l’horizon 2028, 55 millions sur un budget de 454/460 environ, ça signifie qu’il faut faire des économies. Et chaque économie à faire dans nos métiers est douloureux, parce que ça signifie un contenu qui va peut-être être réduit, un projet que l’on va devoir suspendre ou abandonner. Ce qu’on cherche à faire, c’est préserver notre ADN et continuer à investir là où ça nous paraît être essentiel pour le public.”

“Il y aura probablement certains droits qui seront réduits”

Plus concrètement, “il n’y a pas 1 euro de réduction d’investissement dans le soutien à la production belge” précise l’administrateur général. “On continuera à avoir des séries et des documentaires. Cet automne, il y aura toujours du sport, mais un peu moins. On fait des économies dans le sport, on est en négociations parfois difficiles sur certains droits sportifs. On aura toujours un budget sportif, une offre sportive très, très riche mais on ne peut pas préjuger de ce que sera le futur. Ce qu’on constate aujourd’hui, c’est deux choses. Un: des questions sur la valeur des droits sportifs – regardez les droits de la Pro league avec la discussion entre DAZN et les opérateurs. Et deux: la présence des plateformes qui viennent acheter des droits. Et derrière tout ça, une forme de dualité. Celles et ceux qui peuvent payer pour avoir, au travers de multiples abonnements, accès à des droits, et puis les autres pour qui avoir un accès gratuit reste un élément essentiel. Nous pensons que nous avons un rôle à jouer pour faire partager des droits sportifs.”

“En période d’économies, c’est évidemment plus compliqué, ça nous amène à faire des choix. Donc il y aura probablement certains droits qui seront réduits. Mais l’essentiel, c’est-à-dire les équipes, les athlètes belges, hommes, femmes et paralympiques… seront sur nos antennes dans les prochaines années.”