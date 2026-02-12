“Ici, on est en Belgique, pas en Afrique” : Molenbeek porte plainte contre X pour propos racistes, l’élu s’excuse publiquement

Le collège communal de Molenbeek a obtenu, ce mercredi 11 février lors du conseil communal, l’autorisation de porter plainte et de se constituer partie civile “contre X” pour des propos racistes tenus lors de la séance du 21 janvier dernier.

Le 21 janvier dernier, alors que le ton monte rapidement au conseil communal de Molenbeek lors d’un débat portant sur la traduction d’un texte, le conseiller communal Jamel Azaoum (ex PS) lâche hors micro : “Ici, on est en Belgique, pas en Afrique”.

La phrase est entendue par la conseillère PTB Cloë Machuelle, qui la répète à voix haute pour la dénoncer publiquement. L’ambiance se tend, le ton monte et la séance est finalement interrompue. Dans la foulée, le président du conseil rappelle que l’assemblée ne tolèrera jamais des propos discriminatoires et que des poursuites judiciaires seraient engagées. Trois semaines plus tard, la menace est mise à exécution.

À l’ordre du jour du conseil communal de ce mercredi figurait un point explicite : “Plaintes contre X pour propos racistes – Autorisation d’ester en justice”. Le conseil, sur base de l’article 270 de la Nouvelle Loi communale, a autorisé le Collège des bourgmestre et échevins à porter plainte et à se constituer partie civile.

Pour le bourgmestre faisant fonction, Amet Gjanaj (PS), la démarche s’inscrit dans une logique annoncée précédemment : “Lors du dernier incident de cette nature, nous avions proposé qu’à chaque nouvel acte ou propos raciste ou xénophobe, nous engagerions des poursuites judiciaires. C’est ce que nous faisons. Il est temps de mettre fin à ce type de propos dans cette assemblée”. Il insiste sur la gravité des faits : “C’est un délit très grave, punissable par la loi. Ce n’est pas une dépense qui va mettre la commune dans le rouge. Nous avons pris cette décision en pleine conscience.”

Pourquoi une plainte “contre X”?

Si la démarche est majoritairement soutenue par l’assemblée, une question persiste : l’auteur des propos est identifié, alors pourquoi viser X? Le bourgmestre évoque une stratégie procédurale. “Il y aura un devoir d’instruction plus large. C’est au juge d’instruction de faire son enquête et d’aller voir tous les aspects. Les propos n’ont pas été tenus au micro. Ce n’est pas une question de lâcheté. Il y aura une instruction plus large, et c’est intéressant d’aller dans ce sens-là. Ce sera à la justice de trancher.”

Il précise également que les excuses formulées par l’élu concerné seront “évaluées” dans le cadre judiciaire.

Du côté du MR, la conseillère communale Gloria Garcia Fernandez s’interroge. “Après vous avoir entendu, je comprends encore moins cette délibération. Vous parlez d’un juge d’instruction… Cela signifie que le collège se porte partie civile entre les mains d’un juge d’instruction? Nous voterons contre le point de toute façon”.

“Merci pour mon procès”

Visé indirectement par la plainte, Jamel Azaoum réagit. Il affirme combattre “toute injustice” et s’excuse du malentendu : “Par moment notre double identité, nous pousse à faire des comparaisons qui ne devraient pas l’être.”

Et lors de la séance de ce mercredi, l’émotion était palpable : “C’est un moment désagréable pour moi. J’ai le sentiment qu’on me juge sur trois ou quatre mots, alors que j’ai plus de 20 ans de relations avec certains. Résumer ma vie à ces trois mots… Merci pour mon procès”.

La décision divise tout de même, et certains élus pointent un “deux poids, deux mesures”, rappelant notamment que des propos à caractère transphobe tenus en janvier 2025 en pleine séance, n’avaient donné lieu à aucune plainte.