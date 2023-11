Hosni Essaouiki, fondateur des snacks “Tetiko” rejoint le MR à Schaerbeek

Hosni Essaouiki est un entrepreneur dans l’Horeca et l’événementiel depuis ses 22 ans. Aujourd’hui, alors qu’il est âgé de 39 ans, il préside l’association des Commerçants de la Place Liedts.

Il a également été inspecteur de la police dans la zone BRUNO, celle de Schaerbeek, pendant 8 ans.

C’est en 2017 qu’il créée les snacks TETIKO, qui comptent aujourd’hui six points de vente à Bruxelles. Il explique sa démarche de se lancer en politique. “Je suis particulièrement heureux de participer à l’action du Mouvement Réformateur. Le projet pour Schaerbeek et les personnes le portant m’ont absolument séduits. Dans ces temps troublés, je souhaite appuyer l’immense attachement du MR et de la Belgique à toutes les populations, toutes les origines, tous les profils, pourvu qu’il y ait une volonté de travailler ensemble. Les Essaouiki sont originaires du Rif marocain et en Belgique depuis 1962. La volonté familiale a toujours été celle d’un respect de tous et du travail”, explique-t-il.

Son arrivée réjouit Angelina Chan, cheffe de groupe MR au conseil communal de Schaerbeek : “Je n’ai aucun doute qu’il servira les Schaerbeekois avec efficacité.” Même observation du côté du chef de file de la section MR à Schaerbeek, Yvan de Beauffort : “Hosni est un entrepreneur et une personnalité formidable. Nous nous réjouissons de le compter parmi nous.”

E.D – Photo : MR Schaerbeek