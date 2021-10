Hors Cadre : rencontre avec l’artiste Chloé Schuiten

Chloé Schuiten est dessinatrice, autrice de textes et de BD, styliste et performeuse. Son travail de citoyenne-artiste est profondément lié à ses réflexions sur nos manières de vivre et ses recherches de modèles alternatifs.

Depuis plusieurs années, Chloé Schuiten s’est pris de passion pour les déchets. Vêtements abandonnés, meubles, objets mis au rebut, sont autant d’opportunités de nourrir sa garde-robe, sa maison et surtout son imaginaire et ses créations. Car chez elle, l’art et le quotidien sont intimement mêlés.

Avec son “binôme” Clément Thiry, elle s’est lancée il y a plusieurs années dans des “expériences de vie” : une retraite durant une semaine, loin de l’agitation du quotidien et du consumérisme, dans des endroits inattendus …

Les résultats de ces expériences font aujourd’hui l’objet de l’exposition “Exister-disparaître” à La Maison du Livre, jusqu’au 8 décembre.

►Reportage de Sabine Ringelheim, Morgane Van Hoobroeck, Laurence Pacciarelli et Antoine Martens