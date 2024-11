Honneur royal pour les olympiens et paralympiens, mis sur un pied d’égalité

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont reçu jeudi au Château de Laeken environ deux cents athlètes olympiques et paralympiques, entraîneurs et arbitres. Parmi eux se trouvaient le marathonien Bashir Abdi, médaillé d’argent à Paris, la taekwondoïste Sarah Chaari, médaillée de bronze, ainsi que les médaillés d’or paralympiques, les sprinteurs en fauteuil roulant Léa Bayekula et Maxime Carabin, et le pongiste Laurens Devos. Des médaillés des championnats d’Europe et du monde étaient également invités.

Un certain nombre d’athlètes ont malheureusement manqué la réception. Remco Evenepoel et Lotte Kopecky, ainsi que la championne olympique de l’heptathlon Nafi Thiam n’étaient pas disponibles. L’heptathlonienne et médaillée de bronze à Paris Noor Vidts, malade, n’a pas pu être présente non plus. Les Belgian Cats, quatrièmes du tournoi olympique à Paris, jouent en soirée un match de qualification pour l’Euro 2025 à Anvers contre la Lituanie et étaient également absentes. Laure Résimont, blessée, était cependant présente au nom de l’équipe. La championne paralympique de dressage Michèle George était également absente.

Les athlètes présents ont pu discuter brièvement avec le Roi Philippe et la Reine Mathilde. Le boxeur Victor Schelstraete a pu échanger quelques mots. “C’était très court, mais je comprends. Le Roi doit s’adresser à tant de personnes ici. Il ne peut pas non plus se souvenir de qui pratique quel sport. Je comprends donc qu’il agisse un peu en pilote automatique. En tout cas, je suis très heureux d’avoir pu être là.”

Pour le sprinteur en fauteuil roulant Maxime Carabin, c’était également un grand honneur : “Le Roi s’intéresse vraiment beaucoup au sport. Il essaie de suivre toute l’actualité sportive de près. Pour nous, c’est vraiment une reconnaissance, la preuve que nous comptons, que les athlètes valides et paralympiques sont sur un pied d’égalité. Qu’il n’y ait pas de différence, c’est vraiment parfait.”

La ministre fédérale des personnes handicapées, Karine Lalieux, était présente, ainsi que plusieurs ministres des sports, dont Jacqueline Galant de la Communauté française. La ministre flamande des sports Annick De Ridder était par contre absente.

