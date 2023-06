Hâte d’utiliser un ticket de transport digital ? La STIB recherche des testeurs

La STIB introduira dans les prochains mois un ticket digital, via son application pour smartphone.

Au-delà des cartes MOBIB, du paiement sans contact et des tickets papier, voilà un nouveau mode de transport qui se rajoutera bientôt à l’offre de la STIB : les tickets digitaux, à acheter directement dans l’app de la société de transports. Alors que l’introduction de cette méthode est attendue “d’ici quelques mois“, la STIB va tester le dispositif, et lance un appel à candidatures auprès de ses voyageurs.

Concrètement, la STIB recherche 500 volontaires, qui voyagent déjà à Bruxelles via des tickets de un ou dix voyages Brupass et Brupass XL. Les inscriptions sont ouvertes, et les personnes intéressées doivent s’enregistrer via un formulaire disponible sur le site de la STIB. “L’objectif est que les testeurs utilisent le plus possible le ticket digital, et fassent remonter à la STIB les problèmes rencontrés et suggestions s’ils en ont. Les testeurs recevront également de courts questionnaires durant la phase de test“, indique la STIB.

Ce nouveau ticket digital permettra, in fine, aux utilisateurs d’acheter leur Brupass ou Brupass XL de un ou dix voyages directement dans l’application de la STIB, sans avoir besoin de carte MOBIB. “Le ticket digital ne devra pas être scanné quand on monte dans un bus ou un tram. Pour entrer et sortir des stations, l’app génèrera un code QR, qui permet d’ouvrir les portillons en station“, précise la STIB, qui indique aussi que les portillons en station sont déjà en train d’être équipés d’un nouveau lecteur pour ce système.

ArBr – Photo : STIB