Hadja Lahbib renonce à Schaerbeek : “J’ai tout de suite mesuré l’ampleur du travail à abattre”

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a renoncé à être candidate aux élections communales à Schaerbeek où elle occupait la première place d’une liste MR-Engagés. Elle se consacrera à la préparation de son mandat de commissaire européenne.

Lundi passé, le gouvernement a officiellement transmis la candidature de Mme Lahbib à la Commission européenne. Le MR avait alors annoncé qu’elle resterait en tête de liste à Schaerbeek, sa désignation officielle dans l’équipe d’Ursula von der Leyen étant prévue après le 13 octobre. Les impératifs de préparation à une telle candidature, notamment l’audition devant le Parlement européen, sont toutefois apparus difficilement conciliables avec une campagne électorale. “C’est un honneur mais aussi une responsabilité que j’entends pleinement saisir. Il y aura des rendez-vous très importants dans les semaines à venir pour préparer l’audition au Parlement européen et me préparer dès que le portefeuille sera choisi. J’ai déjà rencontré Ursula von der Leyen, la rencontre s’est très bien passée mais j’ai tout de suite mesuré l’ampleur du travail à abattre à un moment où l’Europe fait face à de très nombreux défis. Cela demande une concentration extrême, en plus des affaires courantes au ministère des Affaires étrangères où il faut aussi être pleinement concentrée et vigilante”, a expliqué Hadja Lahbib au cours d’une conférence de presse.

L’équilibre sur la liste entre MR et Engagés ne sera pas modifié. Audrey Henry, porte-parole du ministre David Clarinval, militante locale active et déjà candidate le 9 juin dernier, remplacera Hadja Lahbib à la première place. L’ambition du MR et des Engagés demeure de décrocher le maïorat de Schaerbeek, a assuré le président des libéraux, Georges-Louis Bouchez. “Schaerbeek représente un enjeu stratégique pour nous”, a-t-il affirmé. “Il y a une vraie chance de prendre le maïorat et on ne voulait pas perturber le message en ayant à la tête Hadja dont tout le monde connaît la suite du parcours. Ce mouvement est un véritable mouvement stratégique avec un objectif très clair: le maïorat.”

Au contraire de Hadja Lahbib, Audrey Henry n’est guère connue du grand public. Deuxième suppléante sur la liste MR à la Chambre, elle avait recueilli 3.200 voix de préférence. Le conseiller communal Cédric Mahieu (Les Engagés) demeure à la deuxième place. L’un et l’autre veulent incarner le changement face à un Bernard Clerfayt, bourgmestre depuis 2000 mais qui a passé l’essentiel de la législature au gouvernement bruxellois et non à la Maison communale. Les années passées ont été éprouvantes pour la coalition Liste du Bourgmestre-Ecolo.

“Schaerbeek a été malmenée ces dernières années, elle mérite 1030 fois mieux et notre programme est le mieux à même de remplir cet objectif”, a affirmé Audrey Henry. “Il y a bientôt 30 ans que Bernard Clerfayt et Ecolo-Groen sont aux commandes de Schaerbeek. On constate aujourd’hui une grande lassitude. Ce constat a été fondateur de notre rapprochement”, a ajouté Cédric Mahieu.

Selon Ecolo, Hadja Lahbib a fait le seul choix possible, celui de la raison

Le chef de file des Verts à Schaerbeek et tête liste Ecolo-Groen, Vincent Vanhalewyn, a salué vendredi la décision annoncée le même jour de Hadja Lahbib de retirer sa candidature à la tête de la liste MR en vue du scrutin du 13 octobre prochain.

“Cela semblait être la seule décision possible pour préparer son audition comme Commissaire européenne mais surtout respecter les Schaerbeekoises et les Schaerbeekois…. C’était certainement le seul choix possible pour Hadja Lahbib. Il semblait compliqué de se présenter comme candidate bourgmestre en sachant qu’elle ne resterait pas à Schaerbeek. Je salue son courage politique et sa décision de préférer le choix de la raison à la stratégie attrape-voix et à la politique spectacle”, a jugé Vincent Vanhalewyn.

► Relire | Communales: Hadja Lahbib ne sera finalement pas tête de liste à Schaerbeek, Audrey Henry la remplace

Celui-ci a aussi jugé que la décision de nommer Audrey Henry pour mener la liste MR-Les Engagés “semble être plus à l’image du MR schaerbeekois”. “On arrête avec celles et ceux qui utilisent les élections communales comme étape de leur plan de carrière. On arrête avec ces candidats bourgmestres, femmes ou hommes providentiels, qui, en fait, après, n’occupent même pas le poste de bourgmestre. Schaerbeek a énormément changé ces dernières années. Mais le travail reste important et c’est à cela que l’on doit se consacrer en vue des élections communales”, a conclu la tête de liste Ecolo-Groen.

Belga

■ Reportage de David Courier, Thibaut Rommens et Djop Medou Mvondo