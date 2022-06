Hadja Lahbib : “inventer un imaginaire collectif pour la capitale de la culture”

C’est en 2024 que le dossier devra être entré et que les instances européennes prendront leur décision. Bruxelles a décidé de déposer sa candidature pour devenir capitale européenne de la culture en 2030. Hajda Lahbib et Jan Goosens sont les deux personnalités qui pilotent le projet, un premier rapport a été remis au gouvernement hier.

Invitée de « + d’actu » Hajda Lahbib (qui est par ailleurs journaliste à la RTBF) n’a pas exclu que Bruxelles puisse s’associer à d’autres villes flamandes ou wallonnes en cours de processus. « Il est très difficile de définir le bruxellois, comment on se projette dans le futur, comment on invente un imaginaire commun avec une population disparate, mouvante… entre Bruxelles capitale de la culture en 2000 et 2030 la population n’est plus la même » a pointé la cheffe de projet.

Hadja Lahbib assume une vision large et très participative du concept de culture « chacun met ce qu’il veut dans la culture, même la façon dont on construit une maison ou on décore une place publique avec des bancs ou pas, c’est de la culture »

Pour accompagner le processus 13 premiers évènements porteront le label « Bruxelles 2030 » dès cet été. On peut noter une soirée de musique chaâbi le 18 septembre devant l’AB ou des interventions « park poétik » dans les rues de Saint-Gilles et Forest en juillet-août.

Les promoteurs du dossier veulent également que le processus soit le plus démocratique possible. Il organiseront pour cela une « Summer Assembly » du 4 au 8 juillet à la Tour à Plomb. « Ce seraont 5 jours ou à va mélanger, échanger toutes les formes de savoir académiques, culturels, artistiques autour d’une ville capitale et cosmopolite face aux enjeux du 21 e siècle, avec des exposés, des ateliers, une personnalité qui sera sur le grill tous les soirs à 17h, il y aura des visites décalées de la ville, bref il y en aura pour tous les goûts précise Hadja Lahbib. L’idée est d’en faire un laboratoire pour jeter les bases d un chemin qui nous amènera à être capitale culturelle de l’Europe ».

Note importante : l’accès est gratuit mais il faut s’inscrire au préalable pour participer à la “Summer Assembly” . Tous les renseignements sont accessibles sur le site brussels2030.be.