Guerre en Ukraine : des manifestations ce week-end à Bruxelles

Après un an, les Russes sont toujours sur le territoire ukrainien. Partout dans le monde, les actions de paix fleurissent en soutien au peuple ukrainien. Ce week-end des actions sont prévues dans la capitale, afin de mettre en avant les différentes facettes de soutien.

La première manifestation, organisée par Promote Ukraine, l’Union des femmes ukrainiennes en Belgique et le Réseau européen de solidarité avec l’Ukraine s’est lancée, aujourd’hui en début d’après-midi. Son objectif est de soutenir le peuple ukrainien face à l’invasion Russe en souhaitant un apport plus conséquent de matériels militaires. À l’inverse, la manifestation de demain, organisée par la Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD) et de la Vrede (le pendant flamand), souhaite qu’un soutien soit apporté et qu’une paix, soit instaurée en optant pour la désescalade, le désarmement et la voie diplomatique.

C’est en raison de ces deux visions du conflit que deux manifestations ont été autorisées dans les rues de la capitale, afin d’attirer des publics différents.

La manifestation de ce samedi souhaite rassembler 10.000 personnes contre 2.000 pour demain.

■ Un reportage d’Anaïs Corbin, Karim Fahim et Timothée Sempels