Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Gros embarras de circulation après un accident de camion à la jonction Rogier-Botanique

Un accident impliquant un camion provoque vendredi après-midi d’importants embouteillages dans les tunnels du centre de Bruxelles et dans les alentours de la place Rogier, a confirmé Bruxelles Mobilité.

Le véhicule s’est retrouvé en difficulté au niveau de la jonction entre les tunnels Rogier et Botanique, bloquant la circulation vers la gare du Midi.

L’incident, signalé en début d’après-midi, a entraîné une fermeture immédiate du tunnel Annie Cordy en direction du Midi, afin d’éviter d’envoyer davantage de trafic vers la place Rogier déjà saturée.

À ce stade, l’étendue des réparations nécessaires n’est pas encore connue. “Nous ne pouvons pas préciser quand la circulation sera rétablie”, a ajouté la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry.  L’accident a rapidement eu des répercussions sur le réseau routier bruxellois. Des ralentissements importants ont été constatés sur la petite ceinture et sur plusieurs axes autour de la place Rogier.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

12 septembre 2025 - 15h30
Modifié le 12 septembre 2025 - 15h33
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales