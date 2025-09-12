Gros embarras de circulation après un accident de camion à la jonction Rogier-Botanique

Un accident impliquant un camion provoque vendredi après-midi d’importants embouteillages dans les tunnels du centre de Bruxelles et dans les alentours de la place Rogier, a confirmé Bruxelles Mobilité.

Le véhicule s’est retrouvé en difficulté au niveau de la jonction entre les tunnels Rogier et Botanique, bloquant la circulation vers la gare du Midi.

L’incident, signalé en début d’après-midi, a entraîné une fermeture immédiate du tunnel Annie Cordy en direction du Midi, afin d’éviter d’envoyer davantage de trafic vers la place Rogier déjà saturée.

À ce stade, l’étendue des réparations nécessaires n’est pas encore connue. “Nous ne pouvons pas préciser quand la circulation sera rétablie”, a ajouté la porte-parole de Bruxelles Mobilité, Camille Thiry. L’accident a rapidement eu des répercussions sur le réseau routier bruxellois. Des ralentissements importants ont été constatés sur la petite ceinture et sur plusieurs axes autour de la place Rogier.

Belga