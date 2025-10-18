Passer la navigation
Gros accident impliquant trois voitures à Schaerbeek: une personne transportée à l’hôpital

Une personne a été blessée samedi matin dans un accident de la route à Schaerbeek, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

L’accident s’est produit vers 11h30 à l’intersection de l’avenue Voltaire et de l’avenue Ernest Renan. Deux voitures sont entrées en collision dans des circonstances encore indéterminées, avant de percuter une troisième voiture en stationnement.

Selon l’appel reçu par la centrale d’urgence, des personnes étaient coincées, mais à notre arrivée, tous les occupants avaient pu quitter les véhicules“, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “L’un des véhicules était une voiture hybride, dont nous avons dû couper la batterie. Une personne a été transportée à l’hôpital.

Belga – Photo : SIAMU Bruxelles

18 octobre 2025 - 15h19
Modifié le 18 octobre 2025 - 17h42
 

