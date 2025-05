Groen se joint au mouvement de protestation contre les réformes du gouvernement De Wever

Cette année, la journée du 1er mai a un goût particulier pour Groen.

“Même avec des socialistes dans le gouvernement, les droits des travailleurs sont sous pression”, a dénoncé le président du parti écologiste, Bart Dhondt à l’occasion de la fête du travail. Ce dernier est particulièrement préoccupé par ce qu’il appelle l’érosion des acquis sociaux et se range du côté des manifestants qui sont descendus dans la rue ces derniers mois.

L’écologiste affirme ne “pas vouloir laisser passer l’attaque sur les droits des travailleurs”. “Nous formons un front contre la politique de cassure de De Wever & co”, a-t-il assuré. “Le 1er mai est plus que jamais un jour de lutte. Surtout pour les femmes qui travaillent à temps partiel, pour les enseignants et les fonctionnaires, pour les personnes qui abandonnent parce que le travail devient trop difficile et pour tous ceux qui voient leur pension diminuer.”

Groen appelle toutes les forces progressistes à se serrer les coudes dans la lutte pour la justice sociale. Bart Dhondt a également souligné les divergences exprimées lors du discours du 1er mai entre le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, et le secrétaire général du syndicat socialiste, Bert Engelaar. Du jamais-vu, selon lui. “La contribution des épaules les plus larges doit être l’évidence même, tout comme le droit de faire grève, le droit de travailler à temps partiel, le droit de se former et le droit à des allocations en cas de maladie de longue durée”, a encore affirmé le président des écologistes flamands. “Je comprends parfaitement que ces dizaines de milliers de travailleurs, prestataires de soins de santé, enseignants qui ont encore manifesté mardi, célèbrent cette journée (du travail, NDLR) avec un sentiment ambivalent“, a-t-il conclu.

