Groen ne veut pas abandonner GoodMove

Les écologistes flamands de Groen entendent poursuivre le plan de mobilité GoodMove, dans la capitale. “On ne va pas retourner au passé”, a lancé la co-présidente Nadia Naji, à l’issue de son audience au Palais royal de Bruxelles.

Ce plan de mobilité sera l’un des points de crispation dans les négociations en vue de former le futur gouvernement bruxellois. Côté néerlandophone, Groen est sorti en tête et la ministre de la Mobilité sortante Elke Van den Brandt a augmenté son score personnel. “Nous avons un mandat à Bruxelles et Elke a progressé grâce à GoodMove”, a analysé Nadia Naji. Mais le MR, arrivé en tête côté francophone ne l’entend pas de cette oreille.

►Elke Van den Brandt : “J’ai reçu un mandat pour continuer une politique de mobilité progressiste”

Nadia Naji a toutefois tempéré :”je n’ai pas entendu de critiques sur le principe : augmenter les pistes cyclables et les bus”, a observé Nadja Naji. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a pourtant affirmé vouloir “mettre par terre” ce plan. “Ce sont les mots de Georges-Louis Bouchez, ils valent ce qu’ils valent”, a taclé Nadia Naji.

Interrogé mardi soir dans l’émission Ter Zake (VRT), David Leisterh, chef de file du MR bruxellois, a en effet quelque peu changé de tonalité sur Good Move: “Les objectifs sont bons : moins d’embouteillages, une meilleure qualité de l’air, plus de transports publics”, a-t-il estimé. “Mais Good Move rencontre beaucoup d’opposition dans certains quartiers. La politique de mobilité doit donc changer”.

►Van den Brandt entamera les négociations pour une majorité flamande mercredi

“Que ça lui plaise ou non, je suis le plus grand parti flamand (à Bruxelles) et je suis incontournable”, a de son côté indiqué Elke Van de Brandt sur LN24. “Je veux continuer à travailler pour une ville où les enfants peuvent jouer, où il y a une meilleure sécurité routière, où il y a une meilleure qualité de l’air, où il y a de la place pour les autres modes de transport.” Nadia Naji a par ailleurs dit comprendre le choix des verts francophones d’Ecolo d’opter pour l’opposition, aussi en Région bruxelloise. Elle a aussi annoncé que Groen ne monterait pas dans un gouvernement ni au fédéral ni en Flandre.

Belga – Photo: BX1