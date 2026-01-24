Grève sur le rail : trois trains IC sur quatre et deux trains L et S sur trois circuleront lundi

Trois trains IC sur quatre, reliant les grandes villes, et deux trains L et S sur trois, plus locaux, circuleront lundi sur le réseau ferroviaire lors du premier jour d’un mouvement de grève de cinq jours contre les mesures du gouvernement fédéral.

Concernant les trains P, circulant habituellement durant les heures de pointe, les liaisons du dimanche soir pour les étudiants vers Bruxelles, Louvain, Gand, Liège et Louvain-la-Neuve seront bien maintenues, mais peu de trajets seront assurés durant la journée de lundi, a informé Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire.

Pour le trafic international, 12 trains EuroCity (vers Rotterdam) sur 16 et environ la moitié des 16 trains EuroCity Direct (vers Amsterdam) circuleront lundi. Tous les trains ICE et OUIGO sont prévus, alors que deux TGV INOUI vers Nantes et un en provenance de Nantes sont supprimés dimanche et lundi. Enfin, le Nightjet vers Vienne ne circulera dimanche soir que jusque Cologne, et ne partira lundi soir que depuis Cologne.

Il est recommandé aux voyageurs “de bien préparer leur voyage en consultant régulièrement le planificateur de voyages” sur le site internet et les applications de la SNCB. Un prochain point sur le service alternatif mis en place dès lundi à 22h00 sera communiqué dimanche matin.

La grève des cheminots, menée par cinq syndicats du rail, est prévue du 26 au 30 janvier. Les représentants des travailleurs du secteur dénoncent la détérioration du service public et s’opposent à l’avant-projet de loi réformant les chemins de fer, notamment la fin du recrutement statutaire.

