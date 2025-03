Grève sur le rail : huit trains IC sur dix rouleront samedi

Dans un même temps, sept trains locaux L/S sur dix seront mis en circulation.

Huit trains IC sur 10 rouleront samedi en raison du mouvement de grève organisé par le syndicat indépendant Metisp-Protect, a indiqué jeudi la SNCB.

L’entreprise ferroviaire conseille aux voyageurs de consulter régulièrement le planificateur de voyages en ligne qui indique déjà le service alternatif de la journée de vendredi où sept trains IC sur dix, deux trains L/S sur trois et un train P sur quatre rouleront. Le planificateur affichera le service alternatif de samedi dès vendredi matin.

Le rail belge est touché depuis dimanche soir par un mouvement de grève d’une semaine, à l’initiative du syndicat Metisp-Protect. Ses affiliés protestent contre la réforme des pensions prévue pour les cheminots. Cette grève s’ajoute aux nombreuses actions syndicales organisées ces dernières semaines par d’autres syndicats. Le rail sera également perturbé dès ce lundi 31 mars dans le cadre de la grève générale interprofessionnelle à l’appel de la CSC et de la FGTB. La SNCB mettra en place un service alternatif, dont les détails seront communiqués via le site web et l’application.

La CGSP Cheminots, la CSC-Transcom, le SLFP, le Sic et le Sact, ont aussi annoncé jeudi qu’ils formaient un front commun syndical pour une grève de 24 heures sur le rail, prévue le 8 avril et les mardis suivants: les 15, 22 et 29 avril.

