Grève des services de secours bruxellois ce mardi : des embarras de circulation à prévoir dans le centre

Les zones de secours bruxelloises se mobilisent ce mardi 7 mars. La manifestation du 27 janvier dernier n’aura en effet pas apporté les espérances escomptées par les syndicats des services d’urgence. Les manifestants défileront dans les rues de Bruxelles jusqu’au cabinet de la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) où une réunion avec des représentants est prévue. Les syndicats dénoncent une “absence totale de concertation avec la Santé publique” et demandent de stopper les “prises de décisions unilatérales”. Ils demandent notamment plus de personnel et plus de moyens, une meilleure politique sociale et une politique de fin de carrière décente et respectueuse.

Cette manifestation engendrera plusieurs embarras de circulation. La police conseille d’éviter les secteurs Parvis Sainte-Gudule, rue de Ligne, place du Congrès, rue du Congrès, boulevard du Régent et le carrefour Arts-Loi le temps de la manifestation, de 10h à 14h.

