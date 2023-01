200 pompiers se sont réunis à Arts-Loi ce vendredi, pour dénoncer leurs conditions de travail

Ils appellent les autorités politiques à “prendre leurs responsabilités” face à la hausse des agressions et au manque de personnel alors que le nombre d’interventions augmente.

Dès 9h, environ 200 pompiers venus de tout le pays se sont rassemblés au carrefour entre la rue de la Loi et le boulevard du Régent. A l’appel du SLFP, seul syndicat présent, les manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers importants jusqu’en début d’après-midi, notamment les tunnels Madou et Arts-Loi dans les deux directions.

Au même moment, le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort est encerclé. Les pompiers ont exprimé leur colère et demandent notamment des mesures de reconnaissance de la pénibilité du métier et des aménagements pour la fin de carrière.

“Selon plusieurs études, un pompier professionnel perd sept ans d’espérance de vie à cause des difficultés du métier“, illustre Pierre, pompier depuis 23 ans. “Je suis prêt à travailler jusqu’au bout. Je me prépare physiquement pour ça parce que mon métier est ma passion, mais il faut rester réaliste. Ce n’est pas faisable.“

Les pompiers et les membres des zones de secours témoignent également d’une hausse des agressions sur le terrain, comme celles survenues lors du dernier réveillon du Nouvel An, et du manque de personnel face à la “hausse vertigineuse” des interventions.

“Les conditions de travail se dégradent. On a de plus en plus de sorties en ambulance mais le personnel diminue“, confirme Jacques, pompier à Schaerbeek depuis environ dix ans. “Ce n’est pas possible de travailler jusqu’à l’âge de la retraite à cause de la charge physique: parfois l’alarme sonne quand on est dans notre lit à 2h du matin et quelques minutes plus tard on est en intervention, peut-être pour tirer des tuyaux jusqu’au sommet d’un immeuble. Pour pouvoir aider les gens dans de bonnes conditions, on doit aussi travailler dans de bonnes conditions.“

Ces revendications sont portées depuis des années mais ne sont pas entendues, déplore le syndicat SLFP. “Aujourd’hui il s’agit d’une première action pour nous montrer, dire qu’on existe même si on nous oublie“, prévient le délégué permanent Eric Labourdette. “Nous mènerons des actions tous les jours jusqu’au mois de mars.“

Une rencontre avec la ministre fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden est d’ailleurs prévue dans l’après-midi. Selon le syndicat SLFP qui a déposé un préavis de grève début janvier, des arrêts de travail ont été enregistrés dans plusieurs casernes du pays. Des mesures ont été prises pour assurer le bon fonctionnement des zones de secours.

C.H. avec Belga | Photo : BX1