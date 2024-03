Des centaines de personnes se mobilisent à Bruxelles contre le racisme

Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues bruxelloises dimanche après-midi pour manifester contre le racisme. La mobilisation a été organisée par diverses associations, dont le collectif “Lève-toi contre le racisme”.

“Le message central de la manifestation est que personne ne devrait être un citoyen de seconde zone“, ont affirmé les organisateurs. “La discrimination prive les personnes issues de l’immigration du droit à un travail de qualité, à une éducation et à un logement. Des études montrent, par exemple, qu’à résultats scolaires égaux, les enfants issus de l’immigration sont orientés plus rapidement vers l’enseignement professionnel ou technique.”

La discrimination est illégale, mais il n’y a pratiquement aucun contrôle et le nombre de condamnations peut être compté sur les doigts de la main, déplorent encore les manifestants. “Le racisme et la discrimination divisent notre société en citoyens de première et de seconde classe. Ne pas réagir en tant que société et gouvernement contre le racisme et la discrimination, c’est laisser la porte ouverte à l’extrême droite. C’est pourquoi nous voulons un gouvernement qui garantisse l’égalité des droits, ainsi qu’une enquête active, par des tests pratiques, et une répression efficace de la discrimination.”

Outre les syndicats FGTB et CSC et leur homologue néerlandophone, Amnesty International, Greenpeace, le CNCD et de nombreuses autres organisations de la société civile ont participé à la manifestation.

Belga – Photo : Belga