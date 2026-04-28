Grève chez Bpost : Seuls deux centres de distribution à Bruxelles sont encore bloqués

Seuls deux centres de distribution de Bpost à Bruxelles sont encore bloqués mardi par un mouvement syndical en cours depuis plusieurs semaines, annonce le porte-parole de l’entreprise postale Mathieu Goedefroy.

En Wallonie, l’ensemble des centres de distribution sont opérationnels, pour la première fois depuis le début du mouvement, et plus de 97% des facteurs sont au travail.

A Bruxelles les centres de distribution de Schaerbeek et Bruxelles-Nord sont toujours bloqués. Le blocage du centre d’Anderlecht est par contre terminé.

Bpost a fait appel à des huissiers ces derniers jours afin de faire constater les blocages et de les lever quand cela était possible.

Le mouvement social tire son origine de la volonté de la direction de modifier l’horaire des facteurs afin de s’adapter à une augmentation des volumes de colis distribués.

L’objectif des différentes parties était de parvenir à un accord d’ici jeudi. Aucune réunion n’est toutefois prévue ce mardi et ce timing pourrait être modifié.

Belga