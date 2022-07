Gouvernement fédéral : Hadja Lahbib remplace Sophie Wilmès aux Affaires étrangères

Georges-Louis Bouchez, président du MR, a annoncé que Hadja Lahbib reprend l’ensemble des compétences de Sophie Wilmès au gouvernement fédéral.

Ce jeudi, Sophie Wilmès a annoncé qu’elle avait présenté au Roi sa démission au poste de ministre fédérale des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Affaires biculturelles, afin de s’occuper de son mari, touché par un cancer du cerveau. Elle a confirmé qu’elle reprendra son poste de députée fédérale dès la rentrée parlementaire prochaine.

“Le visage de la Belgique à l’étranger”

Pour la remplacer, le MR a annoncé qu’elle propose Hadja Lahbib, l’ancienne journaliste de la RTBF, en tant que ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Affaires biculturelles. “Cette proposition est venue comme un boomerang”, réagit-elle en conférence de presse. “J’avais l’envie de contribuer à faire avancer les choses. J’ai la conviction qu’un monde plus juste et plus libre est possible. J’ai décidé d’oser y aller : je serai la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Dès aujourd’hui, j’aurai l’honneur d’être le visage de la Belgique à l’étranger. Je défendrai ses intérêts et les libertés fondamentales à un moment où elles sont plus que jamais menacées”. “Je ne suis ni de gauche, ni de droite, mais fondamentalement libre”, précise-t-elle encore. Elle n’a toutefois pas confirmé si elle rejoint ou non le MR.

“Je n’ai pas d’expérience politique, mais je viens avec mes compétences, avec mon passé. Peut-être que c’est le moment d’essayer autre chose en politique“, réagit-elle encore. “J’ai déjà beaucoup parlé avec Sophie Wilmès. J’ai l’impression que nous sommes dans une forme de continuité naturelle. Elle a un bagage politique que je n’ai pas, mais je vais rester moi-même, avec des convictions que je souhaite défendre”.

Hadja Lahbib était depuis un an en charge du projet de candidature de la Région bruxelloise en tant que capitale européenne de la culture en 2030, au côté de Jan Goosens.

“Hadja n’a peut-être pas d’expérience politique, mais elle a certainement plus de connaissances que certains quand ils ont démarré à cette fonction. Je pense qu’elle s’est un peu informée. Nous ne sommes pas avec quelqu’un qui ne connaît pas cette réalité. Elle a les compétences internationales et culturelles”, justifie encore Georges-Louis Bouchez. “Il s’agit d’une opportunité d’ouverture, de dynamisme, de sang neuf”.

Hadja Lahbib a prêté serment en tant que nouvelle ministre fédérale devant le Roi Philippe, ce vendredi matin, en présence notamment du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

David Clarinval vice-Premier ministre

David Clarinval, déjà ministre des PME, des Classes moyennes et de l’Agriculture, devient pour sa part vice-premier ministre. “Il a déjà été vice-Premier ministre dans le gouvernement précédent et connaît la fonction”, précise Georges-Louis Bouchez.

Le président du MR a en outre précisé que Sophie Wilmès sera la tête de la liste du MR à Bruxelles lors des prochaines élections, en 2024.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand