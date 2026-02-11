Gouvernement bruxellois : un accord en vue ? Le point sur les négociations

Le conclave se poursuit pour les sept partis réunis depuis ce mardi matin à la Fondation Universitaire pour déboucher sur un accord de gouvernement.

Toujours pas de fumée blanche dans la rue d’Egmont, mais il nous revient que les discussions se passent “sereinement” à l’intérieur et “dans un cadre constructif”.

Le PS, le MR et Anders ont renoué le dialogue après des discussions préalables ces derniers jours. Ces propositions sont désormais discutées par les sept partis. Les négociations n’ont jamais été aussi loin depuis les élections régionales et l’accord n’a jamais été aussi proche.

Les sept partis auraient déjà conclu un accord partiel sur la zone de basses émissions (LEZ) et sur l’avenir des friches.

Quand peut-on l’espérer, cet accord ? Les plus optimistes parlent de demain, le jeudi 12 février. Cela permettrait un passage devant les bureaux des partis vendredi, puis une rencontre avec le Roi samedi pour le ou la ministre-présidente, avant d’offrir aux négociateurs quelques jours de repos la semaine prochaine.

Certains négociateurs se montrent plus prudents et préfèrent un accord bien ficelé en prenant plus de temps.

■ Duplex de Thomas Dufrane