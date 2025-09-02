Gouvernement à Bruxelles : l’Open VLD va détailler sa position ce mardi, le PS “prend acte”

Yvan Verougstarete, a proposé lundi de rassembler sept partis dans une majorité bruxelloise, sans la N-VA. Le MR aurait accepté de céder un poste de secrétaire d’Etat au CD&V, tandis que le PS est invité à faire de même au profit d’une personnalité de la société civile.

Le négociateur de l’Open Vld pour la formation d’un gouvernement à Bruxelles, Frédéric De Gucht, donnera ce mardi à 15h00 une conférence de presse au siège du parti. Il y détaillera la position du parti à la suite de la proposition de majorité avancée lundi par Yvan Verougstraete (Les Engagés).

“Nous évoquerons l’état actuel de la situation et préciserons notre position après la récente proposition du facilitateur”, précise le texte de l’invitation.

La conférence de presse se tiendra au 34, rue Melsens, dans le centre de Bruxelles.

Avec cette nouvelle note, un effort est demandé à l’Open VLD, sous l’égide de Frédéric De Gucht, qui tient fortement à la présence de la N-VA dans le gouvernement bruxellois. “Je me rends compte que c’est un sacrifice pas forcément simple”, a admis le président des Engagés. “Mais c’est le prix à payer”, avait expliqué l’Engagé.

De leur côté, le PS bruxellois doit céder également un poste de secrétaire d’Etat à une “personnalité de la société civile francophone qui a une affinité avec le monde économique”, a poursuivi M. Verougstraete. Après cette annonce, le PS “a pris acte des conclusions du facilitateur, Yvan Verougstraete”, explique le parti. “Le PS Bruxellois réitère sa position constante de répondre à toute invitation permettant d’entamer des discussions entre les sept partis proposés, rencontrant une majorité dans chaque groupe linguistique. Des négociations pourront suivre sur la base d’une note traçant des convergences sur le fond des dossiers et sur une trajectoire budgetaire. Les discussions permettront également de clarifier les propositions institutionnelles du facilitateur.”

Belga avec rédaction