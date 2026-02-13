Gladys Kazadi : “On fera le nécessaire pour que les associations puissent travailler dans des conditions correctes”

Gladys Kazadi, la cheffe de groupe Les Engagés au Parlement bruxellois, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce vendredi matin. Elle répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Interrogée sur l’accord de gouvernement bruxellois survenu jeudi soir après un conclave de plusieurs jours, Gladys Kazadi se dit avant tout “soulagée“. “Je suis soulagée pour tous les Bruxellois et Bruxelloises. Cela fait plus de 600 jours qu’on attendait ce gouvernement. Je me réjouis que tous les partis qui étaient autour de la table aient pris leur responsabilité“, dit-elle dans Bonjour Bruxelles.

L’arrivée d’un gouvernement bruxellois de plein exercice devrait permettre aux associations de souffler. Mais les dégâts de ces derniers mois ne sont pas forcément récupérables… Si les associations auront le soutien du gouvernement, elles ne pourront probablement pas réengager les personnes qui avaient dû être licenciées. “On sera aux côtés des associations pour les aider à être le plus efficace possible, dans le contexte que l’on connait. On va essayer de leur permettre de pouvoir avancer, de pouvoir se concentrer sur les tâches essentielles, en rapport avec les enjeux prioritaires de notre Région. On sait qu’on a une fracture profonde, une pauvreté de plus en plus accrue. Donc on fera le nécessaire pour ques les associations soient en mesure de travailler dans des conditions correctes“, explique-t-elle.

