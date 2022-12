Giovanni Bordonaro devient le président de la régionale bruxelloise du PTB

L’Anderlechtois a été élu après un processus de 6 mois. Il devra mener le PTB bruxellois pour les élections régionales de mai 2024 et les communales d’octobre de la même année.

Agé de 31 ans, il s’est investi en politique dès ses 22 ans. « Notre parti grandit, nous sommes un parti sérieux et qui vient avec des solutions concrètes. Nous sentons que l’attente dans certains quartiers est immense. Nous nous sommes unifiés avec nos 200 délégués : pour 2024, nous sommes prêts pour entrer dans des majorités communales. Nous voulons amener des expériences positives : travailler avec les gens, créer un lien entre la vie politique et la vie citoyenne et associative. Nos échevin(e)s seront sur le terrain, au côté des travailleurs et des habitants. Chez nous, la politique de salon et élitiste n’a pas sa place. Nous voulons investir dans les quartiers populaires, dans les services à la population. Lutter pour des logements plus accessibles, un enseignement gratuit ou encore augmenter l’offre sportive et démocratique pour nos jeunes”, a expliqué Giovanni Bordonaro.

Il souhaite renforcer les sections locales et notamment les nouvelles d’Uccle, Jette et Woluwe-Saint-Lambert.

Au niveau régional, il souhaite poursuivre le travail sur la thématique du logement ou encore de la mobilité. Lors du dernier baromètre politique du Soir, RTL, Ipsos, le PTB baissait de 0.9% dans les intentions de vote pour atteindre les 12,7% et être le 4e parti derrière le PS, le MR et Ecolo.

V.Lh. – Photo: PTB