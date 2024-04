Georges-Louis Bouchez : “Le MR bruxellois a réussi à renouveler sa liste avec la moitié issue de la diversité”

Dans Bonjour Bruxelles, le président du MR, Georges-Louis Bouchez est revenu sur la composition des listes régionales et aussi sur sa position dans le conflit israélo-palestinien.

“Ce sont des listes excellentes et l’équipe en place fait le boulot. On a des listes très fortes.” Le ton est donné. Le président du MR, Georges Louis Bouchez semble ravi de la composition de ses listes pour Bruxelles que cela soit à la Chambre ou à la Région. On ne parle plus du départ de Sophie Willmès à l’Europe, mais plutôt de la deuxième d’Hadja Lahbib à Bruxelles.

“Nous pourrions arriver premier vu les sondages. Si on arrive premier, cela sera pour avoir la ministre-présidence. David Leisterh est le leader du MR pour la Région et la liste est un grand renouvellement. Nous avons 35 candidats issus de la diversité sur 72. Vous ne pouvez pas me dire que c’est la même liste qu’il y a 5 ans.”

Quant aux critiques qui disent que le MR abandonne le nord-ouest de Bruxelles, le président les balaye d’un revers de la main, rappelant la présence de Françoise Schepmans, de Gaëtan Van Goidsenhoven ou encore d’Hadja Lahbib.

Au niveau fédéral, la N-VA a réussi à déposer une liste en Wallonie pour la première fois. “Cela ne m’inquiète pas puisque la N-VA et le PS vivent une love story en ce moment. Voter N-VA, c’est donc voter PS.” Quant au retour de Conner Rousseau, “c’est un scandale. Si j’avais tenu de tels propos, j’aurais été banni pour des siècles et des siècles. Cela prouve bien que la police de la pensée est de gauche et ils se sont décrédibilisés. Les socialistes n’ont plus de leçon à donner en matière de racisme.”

Le MR ne votera pas la reconnaissance de l’Etat palestinien

Le président du MR s’est toujours montré en faveur d’Israël, même si la ministre des Affaires étrangères plaide pour une solution à deux états. Cependant, pour Georges-Louis Bouchez, impossible de voter maintenant la reconnaissance de l’Etat palestinien. “Nous ne voterons pas en l’état actuel, car il faut avoir une structure d’Etat. Le Hamas est terroriste et le Fatah n’a plus la force d’administrer son territoire. Quand on voit l’argent que met le Qatar au PSG, ils pourraient en donner pour aider les Palestiniens à administrer le territoire pour qu’ils soient gérés.”

■ Interview du président du MR, Georges-Louis Bouchez par Fabrice Grosfilley