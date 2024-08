Deux conseillers communaux à Molenbeek-Saint-Jean quittent le MR

Danielle Evraud et Leonidas Papadiz, tous deux conseillers communaux MR à Molenbeek, expriment leur profond désaccord avec les décisions de la section locale du MR pour les élections communales du 13 octobre prochain.

Les conseillers communaux, Danielle Evraud et Leonidas Papadiz ont décidé de quitter le Mouvement Réformateur (MR). “Après de nombreuses années de militantisme, nous n’avons plus ressenti de cohérence, ni d’écoute, ni de respect envers les anciens membres. De plus, en tant qu’élus de terrain, activement présents auprès des citoyens depuis 18 ans, nous avons constaté une rupture regrettable avec nos valeurs et notre sensibilité sociale, tellement essentielles dans une commune comme Molenbeek”, déclare Danielle Evraud.

Leonidas Papadiz ajoute : “Pour ma part, je constate que le MR s’est radicalisé et ne tient pas compte de toutes les réalités du terrain de Molenbeek. Cela ne correspond ni à ce que Danielle et moi représentons, ni à l’esprit de Molenbeek. Sur le plan politique, j’avais fait des propositions pour éviter le pire qui n’ont pas été suivies, et la gestion de nos finances communales par un échevin libéral a conduit à une nouvelle augmentation du précompte immobilier, mettant ainsi en difficulté de nombreux propriétaires. Cela, nous ne pouvons l’accepter.”

Les deux conseillers communaux continueront à siéger en tant qu’indépendants jusqu’à la fin de la législature, et cela, dès la prochaine session du conseil prévue ce mercredi 28 août.

Rédaction