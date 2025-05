Georges-Louis Bouchez doit “faire un choix” pour former une majorité bruxelloise : “Soit il insulte ses potentiels partenaires, soit il fait un travail sérieux”

Marie Lecocq, coprésidente d’Ecolo, était invitée dans Bonjour Bruxelles.

Une réunion “constructive“, dans un “climat très serein“. C’est en ces termes que le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej a qualifié l’échange de vues qui s’est tenu mardi en début de soirée au Parlement bruxellois entre six partis : PS, PTB, Ecolo, Groen, Team Fouad Ahidar et Vooruit. Cette réunion s’est tenue dans la perspective d’une majorité progressiste à Bruxelles. Une telle coalition disposerait de 48 sièges sur les 89 que compte le Parlement bruxellois et d’une majorité dans chaque groupe linguistique.

“Il y a vraiment une urgence à former un gouvernement de plein exercice à Bruxelles“, commence Marie Lecocq. “Chaque jour, des projets prennent fin, car il manque des budgets“, déplore-t-elle. “Les écologistes sont prêts à monter à une table de négociations pour défendre des balises claires“, poursuit-elle. Ecolo est-il d’accord de monter avec le PTB et la Team Fouad Ahidar ? “L’intention, c’est de trouver une majorité stable pour la Région bruxelloise.”

■ Marie Lecocq, coprésidente d’Ecolo, au micro de Fabrice Grosfilley

Ahmed Laaouej a déposé une note contenant une trajectoire budgétaire ainsi qu’une “note cadre” qualifiée d’”ambitieuse, progressiste et inclusive“. “On va maintenant étudier la proposition qui est sur la table“, continue-t-elle en rappelant qu’une proposition du MR doit arriver également ce matin. “Notre condition, c’est le respect des balises et des lignes rouges que nous avons fixées.”

“Il y a des éléments intéressants dans la note de cadrage, mais ce ne sont pas encore des négociations“, précise Marie Lecocq. “Le travail est sérieux, le PS a produit un document de qualité.”

“Il y a des choses intéressantes dans la trajectoire budgétaire proposée“, indique-t-elle également, “mais la prise en compte de la question du climat doit être poussée.”

“On ne se permet pas d’attaquer les autres avec des mensonges”

À quoi faut-il s’attendre de la déclaration de politique régionale de David Leisterh ? “Je n’ai pas le document et je n’ai pas eu de contacts avec le MR“, continue Marie Lecocq. “Presque tous les partis ont regretté de ne pas être associés à l’écriture de cette note.”

Que pense-t-elle de la méthode ? “Je trouve que, quand on essaie de former un gouvernement, il y a un minimum de respect à avoir par rapport aux partenaires. Et on ne peut pas dire que le MR fasse preuve d’un respect minimal.”

Concernant les attaques de Georges-Louis Bouchez envers Ecolo, Marie Lecocq rappelle : “En démocratie, on ne se permet pas d’attaquer les autres avec des mensonges“. “Il faut qu’il fasse un choix clair : soit il insulte ses potentiels partenaires, soit il fait un travail sérieux.”