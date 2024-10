Activités pour les enfants et colis alimentaires: Kids and Family à Ganshoren aide 1.200 familles

Grâce à de nombreux bénévoles, l’association Kids and Family à Ganshoren organise toute une série d’activités pour les enfants et distribue des colis alimentaires trois fois par semaine. L’association a reçu un don de 25.000 euros de la Loterie nationale dans le cadre d’un appel à projets contre la pauvreté infantile.

■ Reportage de Simon Breem, Gautier Flahaux et Pierre Delmée

Kids and Family fonctionne depuis six ans grâce au bénévolat, aux dons et à des subsides ponctuels. Le dernier en date est celui de la Loterie nationale. Un nouveau souffle pour pérenniser les activités de l’association, tournée surtout vers les personnes en situation de précarité. Kids and Family comble un besoin non négligeable à Ganshoren, avec plus de 1.200 familles bénéficiaires, principalement habitantes de la commune qui compte un peu plus de 25.500 habitants.