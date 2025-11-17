Fusillade près du parc Bonnevie en 2024: l’auteur écope de 15 ans d’emprisonnement

L’auteur des coups de feu tirés dans la nuit du 15 novembre 2024 à proximité du parc Bonnevie, à Molenbeek-Saint-Jean, a été condamné lundi à une peine de quinze ans d’emprisonnement, a annoncé le parquet de Bruxelles.

Vers 02h30 cette nuit-là, une personne avait été grièvement blessée après avoir été visée par plusieurs tirs. Elle a pu être sauvée et soignée. L’enquête a permis de retracer le contexte de cet incident de tir, susceptible d’être lié à des tensions entre groupes actifs dans le trafic de stupéfiants autour du parc Bonnevie.

Un jeune homme né en 2001 avait été interpellé, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel pour tentative d’assassinat et port illégal d’arme. Ce 17 novembre, la 46e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles l’a déclaré coupable et l’a condamné à quinze ans d’emprisonnement.

Le 25 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait déjà condamné un autre jeune homme à huit ans de prison pour des coups de feu tirés, eux aussi, dans le parc Bonnevie, le 20 novembre 2024, quelques jours seulement après l’incident pour lequel la condamnation du jour est prononcée, dans un contexte similaire de rivalités entre bandes urbaines.

Belga