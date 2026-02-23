François Damiens fait officier des Arts et des Lettres par l’ambassade de France

L’ambassadeur de France en Belgique, Xavier Lapeyre de Cabanes, a remis la semaine dernière les insignes d’officier des Arts et des Lettres à François Damiens, rapporte l’ambassade lundi. La distinction récompense “le parcours exceptionnel” de l’acteur, humoriste et réalisateur belge, “qui marque la scène culturelle francophone de son talent unique et de son humour inimitable“.

François Damiens s’est fait connaître avec les caméras cachées de “François l’embrouille“, avant de s’imposer dans le paysage cinématographique francophone. Il a joué dans plusieurs films qui ont enregistré un grand succès aussi bien en Belgique qu’en France, notamment “OSS 117 : Le Caire, nid d’espions“, “Dikkenek“, “La Famille Bélier” ou encore “Les Cowboys“.

“À travers ces rôles mémorables et sa capacité à toucher le coeur des spectateurs, François Damiens a véritablement marqué la culture cinématographique et audiovisuelle francophone“, décrit l’ambassade de France en Belgique. “Sa carrière incarne la coopération et la fraternité culturelle entre la Belgique et la France, des liens qui se retrouvent également dans ses collaborations artistiques.”

L’ordre des Arts et des Lettres récompense des personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire, ou par leur contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

Belga