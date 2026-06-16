Foyer anderlechtois : un des plus grands immeubles de logements sociaux inauguré après rénovation

Le Foyer anderlechtois a inauguré mardi, en présence de la secrétaire d’Etat bruxelloise au Logement, Karine Lalieux et de son président Lotfi Mostefa (PS), la tour “Les Goujons”, un immeuble de 378 logements sociaux entièrement rénové tout en restant habité.

L’édifice qui offre désormais davantage de confort, de sécurité et d’espaces communautaires constitue un des plus grands immeubles de logements sociaux de la capitale. Il avait été construit dans les années ’70 le long d’un ancien lit de la Senne.

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Les façades ont été rénovées et isolées. Les logements ont été équipés de double vitrage. Un nouveau système de ventilation a été installé. Les balcons ont été refaits et, après la construction d’une nouvelle enveloppe du bâtiment, les appartements bénéficient désormais de grandes terrasses, qui offrent davantage d’espace de vie et améliorent le rapport entre le logement et l’extérieur.

La sécurité et les usages quotidiens ont également été renforcés. Un nouveau système de détection incendie a été installé dans les communs et le parking. Les abords de l’immeuble ont été réaménagés et le parking a été entièrement modernisé.

La rénovation ambiteeuse des Goujons a été récompensée dans le cadre de l’Architectuur Prijs Vlaanderen 2026, en catégorie Wonen / Habitat. Organisé par le Vlaams Architectuu-rinstituut, ce prix met en lumière des projets architecturaux de qualité présentant une réelle plus-value sociétale.

La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence de la secrétaire d’Etat du Logement, Karine Lalieux, du directeur général de la Société du Logement de la Région bruxelloise Alain Verheulpen, du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS) et du président du Foyer anderlechtois, Lotfi Mostefa au centre de la tourmente politico-médiatique du moment autour de la question de l’attribution de logements sociaux par dérogation au sein de la Société Immobilière de Service Public anderlechtoise.

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Ce dossier fait l’objet d’une information judiciaire pour vérifier si des infractions ont été commises. Il est passé au crible, au pas de charge, par une commission d’enquête chargée de vérifier quant à elle s’il y a eu des irrégularités, et le cas échéant, s’il faut adapter le dispositif réglementaire régional pour les éviter à l’avenir, si elles sont avérées.

Lundi soir, le Conseil d’Administration du Foyer, a décidé, lors d’une réunion extraordinaire, en l’absence des administrateurs socialistes de suspendre Lotfi Mostefa de l’exercice de la présidence. La légalité de cette décision est toutefois contestée au niveau de la direction du Foyer.

Belga – Photos : Foyer Anderlechtois