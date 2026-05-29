Foyer anderlechtois : DéFI s’interroge sur la régularité des élections et saisit la commission de déontologie
DéFI a annoncé vendredi la saisie de la commission de déontologie mise en place Parlement bruxellois car il se demande si les élections communales de 2024 n’ont pas été faussées, à la lumière des informations révélées à propos du Foyer anderlechtois.
Selon un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux.
“Même s’il est toujours présumé innocent, les messages révélés par l’émission Pano (VRT) sont accablants pour Lotfi Mostefa, soupçonné, entre autres, d’avoir conditionné l’attribution de logements sociaux à un soutien électoral… M. Mostefa, qui a réalisé le premier score électoral toutes listes confondues à Anderlecht en 2024, aurait-il obtenu le même résultat s’il n’avait pas été à la tête du Foyer anderlechtois ?”s’est demandé DéFI, dans un communiqué annonçant sa démarche.
Pour les amarantes, saisir la commission de déontologie, au même titre qu’une commission d’enquête, “c’est permettre au logement social anderlechtois de redevenir un droit et non pas une récompense pour les bons électeurs”.
Belga