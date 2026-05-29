Foyer anderlechtois : DéFI s’interroge sur la régularité des élections et saisit la commission de déontologie

Selon un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT), des messages et échanges vocaux tendraient à accréditer la thèse selon laquelle le président Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux. “Même s’il est toujours présumé innocent, les messages révélés par l’émission Pano (VRT) sont accablants pour Lotfi Mostefa, soupçonné, entre autres, d’avoir conditionné l’attribution de logements sociaux à un soutien électoral… M. Mostefa, qui a réalisé le premier score électoral toutes listes confondues à Anderlecht en 2024, aurait-il obtenu le même résultat s’il n’avait pas été à la tête du Foyer anderlechtois ?”s’est demandé DéFI, dans un communiqué annonçant sa démarche.

Pour le chef du groupe du parti au Parlement bruxellois, Jonathan de Patoul, si elles sont avérées, de telles pratiques “sont susceptibles de fausser les résultats électoraux et la concurrence entre candidats. S’il a eu besoin de tricher pour gagner, c’est peut-être le signe que sa place n’était pas en politique”.

DéFI demande par conséquent la saisie immédiate de la commission de déontologie du Parlement bruxellois “en raison de l’usage présumé des données personnelles des candidats locataires par M. Mostefa, à des fins purement électorales et partisanes”.