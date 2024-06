Fouad Ahidar : “Je ne sais pas pourquoi les gens disent qu’il faut séparer” le politique du religieux

Les nouvelles listes de l’ancien député bruxellois ont obtenu 3 sièges au parlement bruxellois et un siège au parlement flamand.

“J’avais envisagé deux sièges, mais trois c’est une très grande surprise, d’autant qu’il y a aussi un siège en plus au parlement flamand. C’est magnifique“, a confié Fouad Ahidar ce mardi matin dans Bonjour Bruxelles. L’ancien député bruxellois Vooruit a décidé de quitter les socialistes flamands il y a quelques mois pour lancer ses propres listes néerlandophones au parlement bruxellois et au parlement flamand Team Fouad Ahidar. “J’étais à la rue il y a quelques mois”, indique-t-il.

Est-ce la naissance d’un nouveau parti ? “Oui tout à fait, j’ai des appels partout pour me demander de lancer des listes en vue des communales, notamment à Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek“, indique-t-il.

Alors que le député bruxellois se revendique musulman pratiquant, il se défend de lancer des listes communautaires : “C’est ce que certains essayent de faire croire. Nous travaillons sur tous les thèmes.” Mais à lui d’embrayer directement sur la question des cultes : “Pour certains les cultes doivent rester à la maison, pour moi c’est le contraire. Chacun doit pouvoir être ce qu’il est, doit pouvoir choisir de croire ou de ne pas croire. Sinon pour le reste je travaille sur l’emploi, le logement, la propreté“. Il réfute d’avoir fait campagne uniquement sur des thèmes qui agitent la communauté musulmane : “comme sur d’autres thèmes. Je n’ai pas fait que ça mais je suis aussi musulman et pratiquant“. Doit on séparer l’exercice de la politique et de la pratique religieuse ? “C’est la politique qui décide ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire“, répond-il, “C’est difficile de séparer (…) C’est la politique qui décide d’interdire ou d’autoriser le port du voile, je ne sais pas pourquoi les gens disent qu’il faut séparer l’un et l’autre“. Y a-t-il des militants qui sont extérieurs à la communauté musulmane ? “Oui il y en a plusieurs (…) les candidats sont diversifiés“.

Alors qu’une plainte a été déposée contre lui pour antisémitisme, il s’en dit étonné. Il estime qu’il n’y a pas d’ambiguité sur des propos tenus après les attaques terroristes du Hamas mais refuse de qualifier le groupe comme tel : “C’est un mouvement qui a commis des actes qui ne peuvent pas être acceptés, ignobles et qu’il faut condamner“.

