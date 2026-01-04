Formation bruxelloise : une semaine importante en perspective

Passer la navigation
Les discussions en vue de la formation d’un gouvernement bruxellois pourraient connaître une avancée décisive dans les prochains jours. Le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) a transmis sa “note de Noël” aux partis engagés dans la tentative de coalition dite Guinness et de réunions bilatérales débuteront demain.

Ce document politique et budgétaire a été envoyé au PS, à Ecolo, à DéFI, à Groen, à Vooruit et au CD&V. Les formations avaient jusqu’au 31 décembre pour faire part de leurs remarques. Des réunions bilatérales sont prévues les 5 et 6 janvier, avant d’éventuelles négociations formelles à partir du 8 janvier. L’Open VLD n’est pas encore associé aux discussions.

Le PS et Vooruit se disent disposés à poursuivre le travail sur cette base, tandis qu’Ecolo et Groen appellent à la discrétion. Le CD&V adopte une position plus prudente et l’Open VLD ne montre toujours pas de signes de ralliement.

Selon des fuites dans la presse, la note viserait une réduction du déficit à l’horizon 2029, avec des économies importantes et une pause du projet de métro 3. Si une majorité semble se dessiner côté francophone, elle reste à construire du côté néerlandophone.

