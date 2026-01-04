Formation bruxelloise : une semaine importante en perspective

Les discussions en vue de la formation d’un gouvernement bruxellois pourraient connaître une avancée décisive dans les prochains jours. Le formateur Yvan Verougstraete (Les Engagés) a transmis sa “note de Noël” aux partis engagés dans la tentative de coalition dite Guinness et de réunions bilatérales débuteront demain.

Ce document politique et budgétaire a été envoyé au PS, à Ecolo, à DéFI, à Groen, à Vooruit et au CD&V. Les formations avaient jusqu’au 31 décembre pour faire part de leurs remarques. Des réunions bilatérales sont prévues les 5 et 6 janvier, avant d’éventuelles négociations formelles à partir du 8 janvier. L’Open VLD n’est pas encore associé aux discussions.

Le PS et Vooruit se disent disposés à poursuivre le travail sur cette base, tandis qu’Ecolo et Groen appellent à la discrétion. Le CD&V adopte une position plus prudente et l’Open VLD ne montre toujours pas de signes de ralliement.

Selon des fuites dans la presse, la note viserait une réduction du déficit à l’horizon 2029, avec des économies importantes et une pause du projet de métro 3. Si une majorité semble se dessiner côté francophone, elle reste à construire du côté néerlandophone.

