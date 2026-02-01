Formation bruxelloise : un duo de “déminage” chargé de sortir les négociations de l’impasse après une réunion dimanche

Un duo de “déminage” devra permettre aux partis bruxellois de débloquer l’impasse dans la formation du gouvernement bruxellois. C’est ce qu’indique le mouvement citoyen Respect Brussels à l’issue d’une réunion tenue dimanche, à laquelle toutes les formations politiques bruxelloises étaient présentes, y compris la N-VA et le PS.

L’ensemble des partis démocratiques bruxellois se sont réunis ce dimanche à l’initiative des mouvements citoyens Respect Brussels et WeAreBrussels. L’initiative bénéficiait du soutien d’un large éventail d’acteurs, parmi lesquels des fédérations patronales, le secteur social, les milieux artistique et académique, ainsi que des comités de quartier bruxellois.

En répondant à l’invitation des mouvements citoyens, “tous les partis confirment leur volonté de parvenir à un gouvernement bruxellois de plein exercice”, souligne-t-on.

Les organisateurs de la rencontre insistent sur le fait qu’il s’agissait de la première fois depuis les élections que ces partis se retrouvaient autour d’une même table. “Bien qu’ils aient des visions très différentes de l’avenir de Bruxelles, ils ont, par leur participation, choisi de rechercher le consensus et des convergences afin de maintenir la démocratie vivante, sans renier leurs divergences.”

Selon Respect Brussels, la réunion s’est déroulée dans une atmosphère sereine et positive. “Cet état d’esprit est essentiel pour la réussite future des négociations.”

Toujours selon le mouvement citoyen, l’ensemble des partis se sont accordés sur la nécessité de confier à un duo de déminage la mission de sortir la formation de l’impasse. “C’est indispensable pour redonner de l’oxygène à la démocratie bruxelloise.” À ce stade, le duo de déminage n’a pas encore été désigné.

Belga