Formation bruxelloise : “Le MR pourrait finir par décider de ne pas monter dans la majorité”

Olivier Willocx (MR), député bruxellois, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles.

Face à l’impasse dans la formation d’un gouvernement bruxellois, certains tentent de trouver la parade. C’est notamment le cas du président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui a remis sur la table l’option d’un gouvernement minoritaire côté francophone : former une coalition avec les seules formations politiques candidates au pouvoir avec la N-VA, soit le MR, Les Engagés, le CD&V, l’Open VLD, Groen et Vooruit. Ensemble, ils n’auraient pas la majorité à l’assemblée puisqu’ils ne disposeraient que de 40 sur les 45 sièges requis. “Ce sera soit ça, soit la tutelle“, déclarait Georges-Louis Bouchez à notre micro.

Le PS a immédiatement exprimé son refus, suivi par Ecolo et DéFI. “Au moins, on a essayé tous les scénarios“, explique Olivier Willocx. “Ce n’était pas notre scénario de préférence mais aujourd’hui Bruxelles a besoin d’un gouvernement de plein exercice avec une majorité solide au Parlement.”

La suite ? “Tous les scénarios sont possibles, y compris celui où le MR décide de ne plus monter dans une majorité. Parce qu’à un moment donné, si personne ne veut prendre ses responsabilités et monter dans une majorité, on se demande pourquoi on organise des élections. (…) Ils nous ont mis là où l’on en est et aujourd’hui personne ne veut continuer à conduire le bateau parce que tout le monde sait que l’on va droit dans le mur.”

■ Une interview d’Olivier Willocx (MR), député bruxellois, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles