Formation bruxelloise : Ans Persoons (Vooruit) juge lâche de ne pas s’asseoir autour de la table

Après tous ces mois, “des projets très concrets et ambitieux sont finalement sur la table, non seulement pour assainir les finances, mais aussi pour améliorer et rendre plus efficace la gouvernance. Ne pas venir à la table, c’est lâche”, a-t-elle lancé.

Bruxelles est au bord du gouffre, a averti la socialiste. “Si nous ne pouvons négocier aucun accord à la table des négociations, nous ferons tomber durement et profondément notre chère ville. Et je sais qu’il est inutile de pointer du doigt l’un ou l’autre parti. Nous sommes nombreux à avoir joué un rôle dans cette impasse”, a-t-elle reconnu. “Mais en réalité, nous n’avons pas besoin de plus d’ego, comme le suggérait (le président d’Anders) Frédéric De Gucht, mais de moins d’ego. Car les politiciens qui restent avant tout centrés sur eux-mêmes déçoivent profondément les Bruxellois.”

La secrétaire d’État dans le gouvernement en affaires courantes reste toutefois optimiste pour l’avenir : “Donc oui, je continue d’y croire et je continue de me battre pour cela chaque jour: un gouvernement bruxellois déterminé sera bientôt formé. C’est une nécessité”, a-t-elle conclu.

