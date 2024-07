Football : Zeno Debast quitte Anderlecht pour le Sporting Portugal

Zeno Debast a officiellement quitté Anderlecht, après 13 années passées dans le club bruxellois.

Pur produit de la formation anderlechtoise, le natif de Halle a rejoint les U18 du club en 2019 avant de passer chez les U21 l’année suivante. Il a fait la transition vers l’équipe première pour laquelle il a fait ses débuts le 2 mai 2021 lors d’un match de Champions Playoffs face au Club Bruges.

Au total, Debast a disputé 96 rencontres avec le Sporting d’Anderlecht, où il n’avait plus qu’un an de contrat, et aura délivré une passe décisive. Il compte 67 rencontres de phase classique, 13 de Conference League, 11 de Champions Playoffs et 5 de Coupe de Belgique.

“Le lien qui m’unit à ce club est difficile à décrire. Anderlecht fait partie intégrante de ma vie et il en sera toujours ainsi. C’est grâce au club que je suis devenu le joueur et la personne que je suis aujourd’hui. J’ai le même amour pour l’emblème du Sporting que les fans. Je n’ai jamais pu ou voulu le cacher : je partage simplement avec tous les fans cet amour du club“, a confié Debast dans un communiqué publié par Anderlecht. “J’ai pu réaliser mon rêve et j’en serai éternellement reconnaissant à ce club. Il est maintenant temps de passer à l’étape suivante. Mais un jour, je reviendrai ici.”

Le défenseur central compte également dix matchs avec les Diables Rouges. Il faisait partie des 25 joueurs appelés par le sélectionneur Domenico Tedesco pour jouer l’Euro 2024 en Allemagne. La Belgique a quitté la compétition en huitièmes de finale après avoir été éliminée par la France (1-0).

Rédaction avec Belga – Photo : RSCA

