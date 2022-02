Football : plainte déposée pour falsification de championnat contre le RSCA et Anthony Vanden Borre

L’ancien président du Standard de Liège, Roland Duchâtelet, ainsi que deux ex-joueurs du club, ont déposé mardi une plainte auprès du juge d’instruction de Bruxelles, rapporte la RTBF.

Selon eux, la lutte pour le titre dans la plus haute division nationale de football lors de la saison 2013-2014 a été faussée au profit du RSC Anderlecht. Le Standard de Liège avait terminé en tête de la phase classique cette année-là, mais après les playoffs, Anderlecht a remporté le titre, devant le Standard et le Club de Bruges.

Le président du Standard de l’époque soupçonne que deux matches ont été truqués, Anderlecht-Genk le 11 mai (4-0) et Genk-Bruges le 15 mai (3-2).

En échange de montres de luxe

A l’approche de ce premier match, Anthony Vanden Borre, alors joueur d’Anderlecht, aurait distribué des montres de luxe aux joueurs de Genk, afin qu’ils lèvent le pied pendant la rencontre. Avant le second match incriminé, le joueur de Genk, Ilombe Mboyo, aurait également offert des montres de luxe à ses coéquipiers, histoire de s’assurer qu’ils seraient surmotivés contre le Club de Bruges.

La plainte de Duchâtelet est dirigée contre Anthony Vanden Borre et Ilombe Mboyo, contre le RSCA et le RC Genk, et contre X. La plainte de Van Damme et Mpoku, les deux ex-joueurs du club liégeois, porte contre les deux mêmes clubs et contre X.

avec Belga – Photo : Belga